Москва, , 14:13 — REGNUM В Минюсте завершают работу над законом о пробации, который поможет адаптировать заключённых к жизни на свободе. Об этом 31 января заявила министр юстиции России Константин Чуйченко на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Константин Чуйченко Government.ru

«В настоящее время нами разработан закон о пробации. Это и есть та самая служба. Мы специально уходим от слова «инспекция», потому что инспекция — это всё-таки контрольно-надзорная история, а здесь эта деятельность ближе к душе человека, это человеческая история», — заявил Чуйченко.

По его словам, проект закона о пробации уже «в высокой степени готовности». Он также предложил вести в структуру ФСИН должность заместителя директора, который будет отвечать за пробацию.

«В настоящее время мы заканчиваем процедуру согласования, и я думаю, что мы уже его представим в правительство для последующего внесения в Государственную Думу. Поэтому я бы хотел, чтобы Вы дали одобрение на эти шаги, и я думаю, что мы где-нибудь к середине 2023 года уже создадим её. Может быть, не в полном объеме, но уже в значительной степени эта служба заработает», — указал он.