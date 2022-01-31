Москва, 31 января, 2022, 14:12 — ИА Регнум. В течение ближайших четырёх лет на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства будет направлено до 150 млрд рублей. Об этом 31 января сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

Глава правительства отметил, что соответствующий документ уже подписан.

«В текущем году на модернизацию коммунального хозяйства будет направлено 20 млрд рублей. А всего в течение четырёх лет — до 150 млрд рублей. С их помощью станет возможным профинансировать до 80% затрат», — сказал он.

По словам Мишустина, средства будут предоставлены на срок до 25 лет.