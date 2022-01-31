Токио, 31 января 2022, 14:11 — REGNUM Японский геймдизайнер Хидетака Миядзаки рассказал о своей любви к созданию ядовитых болот в играх. Одно из них появится и в Elden Ring, пишет Eurogamer 31 января.

Elden Ring
Elden Ring
Bandai Namco

Миядзаки уточнил, что он «просто не может остановиться», когда дело доходит до создания подобных локаций. «Во время разработки Elden Ring я заново открыл в себе любовь к созданию ядовитых болот. Я знаю, что люди думают о них. Но знаете, когда я создаю одно из них, я просто не могу остановиться. Бывает», — рассказывает геймдизайнер.

Напомним, что во всех играх серии Souls (трилогия Dark Souls, Bloodborne, Demon's Souls) есть локации с ядовитыми болотами, на которых персонаж игрока стремительно теряет здоровье. Со временем любовь Миядзаки к подобным локациям превратилась в интернет-мем.

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