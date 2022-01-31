Токио, 31 января, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Японский геймдизайнер Хидетака Миядзаки рассказал о своей любви к созданию ядовитых болот в играх. Одно из них появится и в Elden Ring, пишет Eurogamer 31 января.

Bandai Namco Elden Ring

Миядзаки уточнил, что он «просто не может остановиться», когда дело доходит до создания подобных локаций. «Во время разработки Elden Ring я заново открыл в себе любовь к созданию ядовитых болот. Я знаю, что люди думают о них. Но знаете, когда я создаю одно из них, я просто не могу остановиться. Бывает», — рассказывает геймдизайнер.

Напомним, что во всех играх серии Souls (трилогия Dark Souls, Bloodborne, Demon's Souls) есть локации с ядовитыми болотами, на которых персонаж игрока стремительно теряет здоровье. Со временем любовь Миядзаки к подобным локациям превратилась в интернет-мем.