Москва, 31 января, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Церемония прощание с народным артистом России, советским и российским сценаристом и режиссером Виктором Мережко состоится 3 февраля в Центральном доме кинематографистов. Об этом 31 января сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

Dmitry Rozhkov Виктор Мережко

«Прощание, предварительно, пройдет 3 февраля в 11:00 в Центральном доме кинематографистов», — приводит слова представителя Союза кинематографистов ТАСС.

Также он указал, что Виктор Мережко, скорее всего, будет похоронен на Троекуровском кладбище.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свои соболезнования в связи с кончиной советского и российского сценариста, драматурга и кинорежиссёра, Народного артиста России Виктора Мережко выразила министр культуры РФОльга Любимова.