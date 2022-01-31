Саратов, 31 января, 2022, 14:17 — ИА Регнум. В Саратовской области в первый день февраля ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют густой туман, налипание мокрого снега, метель, на дорогах гололедица.

Gwydion M. Williams Гололедица

По данным регионального управления Гидрометцентра, в ночь на 1 февраля в Саратовской области вероятна облачная с прояснениями погода, снег. Ветер юго-восточный 6−11 м/с, местами порывами до 17 м/с. Температура воздуха составит—1… —6 °C. Местами возможен туман с видимостью от 500 до 1000 метров, налипание мокрого снега, метель. На дорогах гололедица.

Днем ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрый снега. Ветер юго-восточный 6−11 м/с. Местами порывы 15−17 м/с. Температура воздуха будет колебаться от +2 до —3 °C. Сохранятся туман, налипание мокрого снега, метель. На дорогах гололедица.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 1 февраля в Башкирии ожидается мокрый снег, гололед, на дорогах гололедица, снежный накат. Ночью подморозит до — 17 °C, днем может потеплеть до 0 °C.

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