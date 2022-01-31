Москва, 31 января, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Так как газ является самым экологически чистым видом из ископаемых ресурсов, то, по прогнозу, объёмы его поставок в Европу и, в частности, в Германию сильно вырастут, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

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«Например, на сегодняшний день доля газовой генерации в выработке электроэнергии около 14%, при том, что на долю угольной генерации приходится около 30%, а ветреные и другие возобновляемые источники энергии в пределах 40%.

Германия будет сокращать использование угля и наращивать использование для генерации электроэнергии газа. Вопрос только в том, откуда Германия и ЕС будет осуществлять его поставки.

В данный момент около половины импортных поставок газа осуществляет Россия. Стоит также отметить общую очень сильную энергетическую зависимость Германии от поставок из России.

Что касается цифр, то, например, доля РФ в немецком импорте нефти около 30%, газа — более 50%, а уголь примерно 45%. В силу этого быстро найти замену российским энергоресурсам Германия не сможет, как следствие она крайне уязвима в политическом и экономическом плане.

Поэтому чтобы уйти от этого Германия планирует в течение ближайших пяти-семи лет снижать объёмы поставок голубого топлива от российских компаний и искать альтернативы.

Как вариант — увеличить грузоперевозки СПГ из США и Азии. Так как цены на газ в Европе сейчас очень высокие, это сделало европейский рынок очень привлекательным и прибыльным для продавцов сжиженного газа.

Как итог — январский импорт сжиженного газа в Европу с начала 2022 года побил рекорды 2019 года и стал самым большим в истории. Для примера, среднесуточный объем поступления газа из СПГ-терминалов в январе 2022 году находился на уровне 332 млн кубометров, что выше рекордного значения 328 млн кубометров в ноябре 2019 года.

Всего за январь в Европу было поставлено 10,38 млрд кубометров СПГ против 9,8 млрд кубометров в ноябре 2019 года. А вот объем поставок природного газа из России сократился в среднем до 232 млн кубометров в сутки.

Хотя Германия и страны ЕС стараются найти альтернативы и снизить зависимость от России, всё-таки стратегически поставки СПГ пока не способны заместить газ по трубопроводу.

Более того, текущие объемы поставок СПГ не в состоянии удовлетворить потребности Европы, как следствие — хранилища СПГ в Европе сейчас заполнены всего лишь на 36% и содержат около 39 млрд кубометров газа, что при текущем потреблении хватит примерно на полтора месяца.

Быстро и полностью заменить поставки энергоресурсов из России в таких промышленных масштабах невозможно в краткосрочной перспективе. Варианты замены газа другими источниками энергии пока ограничены.

Как только цены на газ пойдут вниз, многие поставки СПГ станут не выгодны, а значит объёмы по газопроводу вновь возрастут.

В долгосрочной перспективе Германия будет продолжать реализовывать свой план по уходу от сильной зависимости российских поставок и диверсифицировать поставки энергоресурсов, в том числе для выгодных условий при подписании долгосрочных контрактов из России в независимости от вопросов политики и экономики», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Германия будет планомерно снижать использование нефтепродуктов и отказываться от поставок нефти из России, считает директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов.

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