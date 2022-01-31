Стокгольм, 31 января, 2022, 14:12 — ИА Регнум. После резкого скачка цен на электроэнергию в Швеции теперь стоит ожидать существенное повышение цен на продукты питания. По данным торговой ассоциации Livsmedelsföretagen, НИИ Handelns Utredningsinstitut, а также владельцев розничных сетей, шведам следует морально быть готовыми к тому, что сумма чеков после покупок будет расти. Об этом 31 января сообщил телеканал SVT.

ИА REGNUM Цены

Торговая ассоциация Livsmedelsföretagen связывает будущий рост цен на продукты питания с высокой стоимостью электроэнергии и топливо. Отмечается, что одним из самых уязвимых к продовольственной инфляции товаров являются огурцы.

«Цены на кофе тоже подросли», — отметил в свою очередь управляющий супермаркетом Ica Maxi в Улуфстрёме Эрик Олссон.

Аналитики НИИ Handelns Utredningsinstitut ожидают, что в среднем цены на продукты в Швеции вырастут на 4%.