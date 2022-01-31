Стокгольм, , 14:11 — REGNUM Согласно статистике Агентства общественного здравоохранения Швеции, потребность пациентов с COVID-19 в помощи реаниматологов в настоящее время снижается по всей стране. Об этом 31 января написала газета Dagesn Nyheter.

Швеция

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Как пишут журналисты, это может быть связано с тем, что вариант коронавируса «Омикрон» вызывает более легкое протекание заболевания, чем другие штаммы SARS-CoV-2. Это в свою очередь подтвердили медики и эксперты в области вирусологии и здравоохранения, с которыми побеседовало издание.

«Наверное, от этого все и зависит. Просто все очень хорошо ложится в эту гипотезу. Изменение кривой как никогда соответствует появлению «Омикрона», — сказал Магнус Йисслен, главный врач Сальгренской университетской больницы в Гётеборге.