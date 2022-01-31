* талибами — запрещённая в России организация

Нью-Йорк, США, 31 января, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН собирается направить отчет в Совет Безопасности, в котором говорится, что десятки бывших официальных лиц, солдат и местных союзников международных сил были убиты с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан.

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

Агентство Reuters ознакомилось с отчетом и сообщает, что Антониу Гутерреш нарисовал мрачную картину ухудшения условий жизни афганцев после того, как к власти в Афганистане пришли радикалы.

«Вся социально-экономическая система Афганистана зашла в тупик», — сказал Гутерреш.

Согласно отчёту, Организация Объединённых Наций, сославшись на ряд серьёзных обвинений в адрес талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявила, что члены движения убивали и похищали бывших чиновников, силовиков и афганских сотрудников иностранных сил.

В сообщении говорится, что с 15 августа более 100 из них погибли в результате актов мщения, две трети из которых были убиты талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или их сторонниками.

Согласно отчёту, доказано, что по меньшей мере 50 человек были незаконно убиты по подозрению в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В докладе также указывается опасное положение правозащитников и журналистов.

«Правозащитники и работники СМИ живут под страхом смерти, побоев, угроз, преследований, произвольных задержаний и жестокого обращения», — указано в отчёте.

Гутерреш призывает Совет Безопасности изменить структуру миссии ООН в Афганистане, в том числе создать службу по мониторингу соблюдения прав человека.