Кызыл, 31 января, 2022, 14:05 — ИА Регнум. На территории Тувы в ближайшие сутки сохранится морозная погода. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС.

ИА REGNUM Мороз

Так, ночью 1 февраля температура воздуха в республике местами опустится до 40−45 градусов мороза. Днём ожидается до 33−38 градусов со знаком минус. Ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица.

В связи с этим спасатели предупредили жителей об увеличении риска возникновения бытовых пожаров. Кроме того осложнится ситуация на дорогах.

«Для предупреждения обморожения не рекомендуется выходить на улицу детям, пожилым людям и гражданам в состоянии алкогольного опьянения», — добавили в региональном управлении МЧС.