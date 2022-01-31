Стокгольм, 31 января, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Уже сегодня на девять миллионов расположенных по всему миру помещений, где хранятся сервера, приходится порядка 3 процентов мирового энергопотребления. Ожидается, что по мере развития глобальной интернет-сети потребление электроэнергии возрастет значительно. Об этом 31 января сообщил шведский телеканал SVT.

Florian Hirzinger Сервер

«Независимо от того, что мы собираемся хранить на серверах, потребуется огромное количество электроэнергии, чтобы это сработало», — поведал журналистам Монс Йонассон, работающий в шведской НКО Internetstiftelsen.

Как пишут журналисты, например, в центре Стокгольма в районе Бурнкеберга можно найти один из многочисленных серверных хранилищ в столице Швеции. Мощные турбину работают так громко, что в здании стоит гул.

«Вся энергия, поступающая в информационный зал, выходит наружу в виде тепла», — рассказал инженер интернет-провайдера Bahnhof Пер Улувсон, который провел журналистам экскурсию по объекту.