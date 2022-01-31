Развитие интернета усугубит энергетическую проблему в мире — SVT
Стокгольм, 31 января, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Уже сегодня на девять миллионов расположенных по всему миру помещений, где хранятся сервера, приходится порядка 3 процентов мирового энергопотребления. Ожидается, что по мере развития глобальной интернет-сети потребление электроэнергии возрастет значительно. Об этом 31 января сообщил шведский телеканал SVT.
«Независимо от того, что мы собираемся хранить на серверах, потребуется огромное количество электроэнергии, чтобы это сработало», — поведал журналистам Монс Йонассон, работающий в шведской НКО Internetstiftelsen.
Как пишут журналисты, например, в центре Стокгольма в районе Бурнкеберга можно найти один из многочисленных серверных хранилищ в столице Швеции. Мощные турбину работают так громко, что в здании стоит гул.
«Вся энергия, поступающая в информационный зал, выходит наружу в виде тепла», — рассказал инженер интернет-провайдера Bahnhof Пер Улувсон, который провел журналистам экскурсию по объекту.