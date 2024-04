Вашингтон, 31 января, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Американская певица Doja Cat представила клип на свой хит Get Into It. Ролик доступен на её YouTube-канале с 31 января.

Скриншот с YouTube Doja Cat

В клипе Doja Cat предстаёт в образе капитана космического корабля — вместе со своей командой она борется с инопланетянами. За первые пять часов с момента публикации видео посмотрели более 1,1 млн человек.

ИА REGNUM напоминает, что трек Get Into It вышел ещё в июне 2021 года в составе альбома Planet Her. Благодаря соцсети TikTok песня «завирусилась» и стала хитом.