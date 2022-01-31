Калуга, 31 января 2022, 14:19 — REGNUM Победителями и призерами чемпионатов мира и Европы в 2021 году стали 32 калужских спортсмена. На Олимпийских играх в Токио область представляли Михаил Вековищев и Анастасия Фесикова (плавание), Илья Кондратьев (академическая гребля). Михаил Вековищев стал серебряным призером Олимпиады. Об этом 31 января сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра спорта Калужской области Олега Сердюкова.
В 2021 году в регионе было проведено 52 Всероссийских и 470 региональных физкультурных мероприятий. В выполнении нормативов комплекса ГТО участвовали более 28 тысяч жителей. По итогам 2021 года Калужская область заняла шестое место во Всероссийском рейтинге ГТО.
В настоящее время на территории Калужской области работают 15 спортивных школ, которые реализуют программы спортивной подготовки, из них семь — имеют статус школы олимпийского резерва. Общее количество занимающихся в спортшколах, подведомственных профильному министерству, — более 11 тысяч человек, работают 311 тренеров. Тренировки проводятся по 59 видам спорта. В 2021 году начаты занятия по новым видам: брейкинг, баскетбол для лиц с интеллектуальными нарушениями, настольный теннис для слабовидящих. В 2021 году в Калуге открылся Дворец спорта «Центральный». Он построен в рамках национального проекта «Демография». С августа здесь проведено 12 соревнований Всероссийского и регионального уровней. Ежегодно планируется проводить не менее десяти.
По оценке губернатора Владислава Шапши, на протяжении многих лет в области активно развивается инфраструктура для занятий физкультурой и спортом, что повышает мотивацию людей к ведению здорового образа жизни.
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