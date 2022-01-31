Калуга, 31 января, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Победителями и призерами чемпионатов мира и Европы в 2021 году стали 32 калужских спортсмена. На Олимпийских играх в Токио область представляли Михаил Вековищев и Анастасия Фесикова (плавание), Илья Кондратьев (академическая гребля). Михаил Вековищев стал серебряным призером Олимпиады. Об этом 31 января сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра спорта Калужской области Олега Сердюкова.

Admoblkaluga.ru Калужане- олимпийцы на приёме у губернатора Владислава Шапши

В 2021 году в регионе было проведено 52 Всероссийских и 470 региональных физкультурных мероприятий. В выполнении нормативов комплекса ГТО участвовали более 28 тысяч жителей. По итогам 2021 года Калужская область заняла шестое место во Всероссийском рейтинге ГТО.

В настоящее время на территории Калужской области работают 15 спортивных школ, которые реализуют программы спортивной подготовки, из них семь — имеют статус школы олимпийского резерва. Общее количество занимающихся в спортшколах, подведомственных профильному министерству, — более 11 тысяч человек, работают 311 тренеров. Тренировки проводятся по 59 видам спорта. В 2021 году начаты занятия по новым видам: брейкинг, баскетбол для лиц с интеллектуальными нарушениями, настольный теннис для слабовидящих. В 2021 году в Калуге открылся Дворец спорта «Центральный». Он построен в рамках национального проекта «Демография». С августа здесь проведено 12 соревнований Всероссийского и регионального уровней. Ежегодно планируется проводить не менее десяти.

По оценке губернатора Владислава Шапши, на протяжении многих лет в области активно развивается инфраструктура для занятий физкультурой и спортом, что повышает мотивацию людей к ведению здорового образа жизни.

«Напомню, к 2030 году 70% жителей области должны заниматься физкультурой. Такая цель обозначена президентом нашей страны. Я прошу предпринять необходимые усилия, чтобы все спортивные объекты, которые у нас сегодня построены, максимально эффективно использовались. И, конечно же, Дворец спорта в Калуге должен быть полностью загружен», — отметил Владислав Шапша.