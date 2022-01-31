Екатеринбург, 31 января, 2022, 14:03 — ИА Регнум. В Екатеринбурге повысили стоимость проезда в общественном транспорте. Теперь стоимость проезда в городе увеличится до 32 рублей. Именно такой тариф утвердила 31 января региональная энергетическая комиссия, сообщили в департаменте информполитики региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Валидатор

Перевозчики просили об увеличении стоимости проезда до 38 рублей. Однако такую просьбу в комиссии не поддержали. Тариф повысят всего на 4 рубля вместо 10.

«Принятая величина является максимально допустимой и, исходя из экономической целесообразности, может понижаться перевозчиками самостоятельно», отметили в департаменте. Решение вступит в силу не ранее, чем через 10 дней после публикации соответствующего документа РЭК.