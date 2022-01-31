Тегеран, 31 января, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Иран случайным образом может выиграть от эскалации кризиса вокруг Украины, то есть если российские войска перейдут украинскую границу и переговоры в Вене о возрождении иранского ядерного соглашения 2015 года провалятся, пишетДжеймс М. Дорси в статье, вышедшей 30 января в Responsible Statecraft.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Иран

Введение жестких санкций США и ЕС в ответ на любое российское вторжение на Украину, вероятно, может сделать Россию более склонной игнорировать последствия нарушения санкций США в ее отношениях с Ираном. Точно так же провал переговоров между Ираном и Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Европейским союзом, Францией, Германией и Великобританией по возобновлению соглашения, ограничивающего ядерную программу Исламской республики, приведет к сближению Ирана с Россией и Китаем в попытке компенсировать разрушительные санкции США.

Официальные лица США и Европы предупредили, что время на возможность восстановления соглашения, из которого Соединенные Штаты при тогдашнем президенте Дональде Трампе вышли в 2018 году, истекает. Они отметили, что Ирану осталось несколько недель до того, как он приобретет ноу-хау и возможность быстро производить ядерное топливо в количестве, достаточном для создания бомбы. Это, как предположили официальные лица, будет означать, что придется вести переговоры о новом соглашении, — что Иран отверг.

Несомненно, об этом думали лидеры России и Ирана, когда они встретились на прошлой неделе во время визита в Москву президента Ирана Ибрагима Раиси. Это была первая встреча лидеров России и Ирана за пять лет. Безусловно, дорога к расширению российской торговли, сотрудничества в области энергетики и военных продаж откроется после введения жестких санкций США против России, даже если ограничения в отношении Ирана останутся в силе.

«Это не означает, что дорога будет без препятствий. Путину по-прежнему придется уравновешивать отношения с Ираном связями России с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами», — подчеркнул Дорси.