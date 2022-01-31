Москва, 31 января, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин направил телеграмму в связи с кончиной режиссёра Виктора Мережко. Текст документа опубликован на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

«Не стало выдающегося сценариста, режиссера и актера Виктора Ивановича Мережко, с творчеством которого связано много ярких страниц в летописи отечественного искусства, — написал Собянин. — Проникновенные, душевные фильмы Виктора Ивановича Мережко стали любимой классикой на все времена и притягивают новые поколения зрителей».

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Мэр отметил, что светлая память о Мережко «навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей и многочисленных поклонников».

Как сообщало ИА REGNUM, свои соболезнования в связи с кончиной советского и российского сценариста, драматурга и кинорежиссёра, Народного артиста России Виктора Мережко выразила министр культуры РФ Ольга Любимова.