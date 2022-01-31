Тайшет, Иркутская область, 31 января, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Следственным отделом по г. Тайшет СУ СК России по Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудника ФКУ ИК-24 ГУФСИН России по Красноярскому краю. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц»). Об этом сегодня, 31 января, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

МВД РФ ДТП на трассе «Тайшет-Чуна-Братск»

По версии следствия, 25 января прошлого года мужчина осуществлял движение на автомобиле марки Hyundai по дороге Р-255 «Сибирь», направляясь в сторону Красноярска. Совершая обгон грузового автомобиля, он допустил столкновение с автомобилем марки «ВАЗ 21 120», следовавшим во встречном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия 28-летний водитель и 19-летний пассажир «Лады» скончались на месте аварии, еще три пассажира получили различные травмы и были госпитализированы.

В ходе следствия была собрана полная доказательственная база причастности обвиняемого к совершению преступления. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 2 января 2022 года на 112-м км автодороги Тайшет — Чуна — Братск в районе рабочего поселка Лесогорск Чунского района произошло столкновение Toyota Camry и Toyota Land Cruiser 200, которые двигались во встречном направлении. От полученных в результате дорожно-транспортного происшествия травм скончался на месте автоаварии 38-летний водитель седана.

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