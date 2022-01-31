Страсбург, Франция, 31 января, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Мэр Страсбурга Жанна Барсегян объявила 31 января, что у нее положительный результат на COVID-19, сообщает Le Figaro.

Страсбург. «Парламентская столица Европы». Франция

«Симптомы COVID-19 требуют от меня корректировки графика на следующие несколько дней. Я знаю, что могу рассчитывать на всех своих заместителей и советников», — заявила мэр города.

Совет, запланированный на 31 января, возглавит первый заместитель мэра Страсбурга.

Как сообщало ИА REGNUM, метеорологическая служба Франции объявила «оранжевый» уровень опасности в департаменте Вар.