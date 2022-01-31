Пенза, 31 января, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Желтый уровень погодной опасности прогнозируется 1 февраля в Пензенской области. Местами ожидаются порывы ветра до 18 м/с, метель, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Метель на дороге

В ночь на вторник, 1 февраля, синоптики прогнозируют облачную погоду, небольшой, местами умеренный снег, метель. Температура воздуха составит —1… —6 °C. В течение дня сохранится сильный ветер, местами порывы 15−18 м/с. Воздух в светлое время суток прогреется до +1…—4 °C.

Аналогичный характер погоды сохранится 2−3 февраля.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Чувашии вечером и ночью 31 января под влиянием атлантического циклона пройдут снегопады с метелями с порывами ветра до 15 м/с.

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