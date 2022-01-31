Вашингтон, 31 января, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Американский ведущий Джо Роган записал видеообращение к подписчикам. Он опубликовал ролик в личном Instagram-аккаунте 31 января.

Официальный сайт Spotify Логотип Spotify

https://www.instagram.com/tv/CZYQ_nDJi6G/

Роган высказался относительно своего подкаста в Spotify, один из выпусков которого назвали «дезинформирующим». Ведущий считает, что не распространяет фейки, а лишь общается с людьми, у которых мнения могут отличаться от общепризнанных.

«Восемь месяцев назад, если бы ты сказал, что вакцинировавшийся может поймать коронавирус, а также распространять его — тебя бы забанили в соцсетях. Сейчас это воспринимается как факт», — аргументирует Роган. Ведущий также отмечает, что он «не врач и не учёный» и не может сказать, правы ли гости его подкаста в том или ином вопросе. «Я лишь человек, который общается с этими людьми. Делаю ли я ошибки? Абсолютно точно. Но я исправляю их, и я заинтересован в их исправлении, чтобы докопаться до правды», — говорит он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в одном из выпусков подкаста Джо Рогана в Spotify гостем выступил врач Роберт Мэлоун, который утверждал, что граждане США «загипнотизированы» идеей ношения масок, а также вакцинацией против COVID-19 из-за «формирования массового психоза». После этого музыкант Нил Янг потребовал от платформы удалить его треки из-за «дезинформирующего» шоу.