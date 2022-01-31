София, , 13:52 — REGNUM Не менее 20 человек обратились за медицинской помощью в результате масштабного пожара, произошедшего в пятиэтажном жилом доме в центре города Бургас на юго-востоке Болгарии. Об этом 31 января сообщает софийская газета «Дума».

Пожар Pexels

По предварительным данным, возгорание произошло на первом этаже здания, где расположен магазин одежды. Огонь быстро перекинулся на соседние квартиры, пламя и задымление объяли несколько этажей.

На месте происшествия работают практически все пожарные части Бургаса, а также кареты «Скорой помощи».

На данный момент пожар локализован. Жертв нет.