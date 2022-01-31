София, 31 января 2022, 13:52 — REGNUM Не менее 20 человек обратились за медицинской помощью в результате масштабного пожара, произошедшего в пятиэтажном жилом доме в центре города Бургас на юго-востоке Болгарии. Об этом 31 января сообщает софийская газета «Дума».
По предварительным данным, возгорание произошло на первом этаже здания, где расположен магазин одежды. Огонь быстро перекинулся на соседние квартиры, пламя и задымление объяли несколько этажей.
На месте происшествия работают практически все пожарные части Бургаса, а также кареты «Скорой помощи».
На данный момент пожар локализован. Жертв нет.