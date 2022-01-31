Сеул, 31 января, 2022, 13:51 — ИА Регнум. В 2021 году импорт вина в Южную Корею составил $560 млн, что на 69,6% больше, чем в 2020 году. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Таможенную службу страны.

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Известно, что в 2017 году импорт составил $214 млн, в 2018 году — $240 млн, в 2019 году — $260 млн, в 2020 году — $330 млн.

Эксперты отмечают, что основными причинами увеличения потребления импортного вина являются сокращение числа корпоративов и частных встреч, а также закрепление культуры потребления спиртных напитков в домашних условиях.

В 2021 году импорт вина из Франции составил $181 млн, из США — $90,67 млн, из Чили — $74,83 млн, из Испании — $41,40 млн, из Австралии — $31,80 млн.