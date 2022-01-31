Москва, , 13:50 — REGNUM Сегодня, 31 января, цены на нефть на утренних торгах продемонстрировали позитивную динамику, в моменте прирост составлял чуть более 1,0%, котировки подбирались к $90,00 за баррель Brent, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

«Однако ближе к середине дня произошел откат к $89,00 за баррель, в результате которого, рост сократился до 0,3%.

Рынок нефти по-прежнему находится в парадигме спекулятивного роста к $100 за баррель Brent, надеясь на геополитические форс-мажоры на Ближнем Востоке, а также в результате обострения ситуации на российско-украинской границе.

Сегодня к этому добавились локальные позитивные настроения на фондовых площадках, в Азии, в Европе и в России фиксируется хороший рост фондовых индексов.

Однако для полноценного роста выше $90,00 за баррель, рынку нефти необходимы не просто надежды, а непосредственная реализация ожидаемых геополитических форс-мажоров.

Без них уровень в $90,00−91,00 за баррель Brent вряд ли получится преодолеть, особенно с учетом ожидаемого на этой неделе расширения добычи ОПЕК+ еще на 400 тыс. б/с и началом товарных интервенций со стороны Китая, который обещал начать их в лунный новый год с «большим объемом» при котировках выше $85,00 за баррель Brent.

Техническая картина подтверждает сложности в реализации спекулятивного сценария «нефти по $100», для этого котировкам нужно хотя бы закрепиться выше $90,00−91,00 за баррель Brent.

31 января вероятность такого закрепления очень низка, так что цены на нефть, во второй половине сегодняшнего дня, так продолжат балансировать в диапазоне $88,30−90,00 за баррель Brent ожидая событий, которые бы помогли разрешить эту запутанную ситуацию», — пояснил эксперт.

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