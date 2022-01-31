* запрещённая в России организация

Кабул, 31 января, 2022, 13:49 — ИА Регнум. За более чем восемьдесят часов интенсивных атак талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Хост-ва-Ференг в Афганистане более тридцати боевиков погибли и более девятнадцати получили ранения. Об этом сообщает «Ариана Ньюс» со ссылкой на свой источник.

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

По словам источника, бойцы сопротивления четверо суток отражали массированные атаки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Он добавил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) якобы захватили, пытали и даже убивали мирных жителей в отместку за свои тяжелые потери.

Однако источник не уточнил точное время столкновений; сообщается, что они произошли на прошлой неделе.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока никак не прокомментировали это заявление.

«Талибан"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.