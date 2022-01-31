Вологда, , 13:49 — REGNUM За последние четыре года Вологодская область заметно улучшила показатель обеспеченности населения качественной питьевой воды, сообщили ИА REGNUM областной департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования в ответ на материал о вододефиците в российских регионах.

Вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным ведомства, если в 2017 году доступом к чистой воде были обеспечены 45% населения, то в конце 2021-го — уже 55,4%.

«Все показатели федерального проекта «Чистая вода» выполнены в полном объеме. На 2022 год запланировано 12 мероприятий, в том числе, по строительству и реконструкции объектов питьевого водоснабжения», — уточнили в департаменте.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году Вологодская область по проекту «Чистая вода» получила почти миллиард рублей.