Бичурский район, Бурятия, 31 января, 2022, 13:47 — ИА Регнум. В Бичурском районе Бурятии местную жительницу заподозрили в убийстве супруга. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, тело 31-летнего мужчины с ножевыми ранами было найдено в одном из домов села Петропавловка.

СУ СКР по Бурятии Орудие убийства. Бурятия

Супруги проживали вместе семь лет, воспитывали трёх несовершеннолетних детей. При этом семья держалась на 31-летней женщине, тогда как муж нигде не работал и злоупотреблял спиртным, устраивая дома скандалы.

28 января подозреваемая, придя с работы накормить маленькую дочь, застала на кухне пьяного супруга в компании собутыльников. Произошёл очередной скандал, в ходе которого мужчина начал оскорблять супругу.

«Затем взял нож, вложил его в руку супруге и картинно стал требовать, чтобы она применила оружие. Женщина, не выдержав оскорблений, с силой нанесла ему удар клинком в грудь, причинив смертельные повреждения, от которых потерпевший скончался на месте происшествия», — отметили в управлении.

К настоящему времени женщина дала признательные показания. Следователи проверяют версию об убийстве в состоянии аффекта на фоне оскорблений убитого и длительной психотравмирующей ситуации в семье. По итогам проверок будет дана правовая оценка действиям подозреваемой.