Минск, , 13:47 — REGNUM Новый посол России в Белоруссии Борис Грызлов вручил копии верительных грамот министру иностранных дел республики Владимиру Макею. Встреча дипломата и главы внешнеполитического ведомства состоялась 31 января. Об этом в пресс-службе белорусского МИД.

Борис Грызлов Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Владимир Макей поздравил Бориса Грызлова с началом дипломатической миссии в Белоруссии и выразил надежду на его активную работу в целях дальнейшего укрепления всесторонних отношений между Минском и Москвой», — отметили в министерстве.

Также в ходе встречи Грызлов и Макей обсудили «актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества и взаимодействия в рамках интеграционных объединений».

Как сообщало ИА REGNUM, Борис Грызлов был назначен на должность посла России в Белоруссии указом президента России Владимира Путина 14 января 2022 года. на этом посту он сменил Евгения Лукьянова.