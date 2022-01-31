Москва, , 13:47 — REGNUM Президент России Владимир Путин даст оценку ответам США и НАТО о гарантиях безопасности, когда посчитает нужным. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил 31 января журналистам.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он отметил, что не может назвать точную дату, когда Путин прокомментирует ответы западных стран.

«Как только он посчитает это необходимым», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января США и НАТО передали российской стороне письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности, направленные им в декабре 2021 года. Как заявили госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг, в ответах обозначены направления для дальнейших переговоров, но не говорится о готовности к принципиальным для России уступкам.

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