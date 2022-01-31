Уфа, 31 января, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Депутат Айрат Каримов покидает государственное собрание Башкирии. Об этом 31 января сообщает пресс-служба госсобрания региона.

Gsbr.ru Госсобрание Башкирии

Сообщается, что депутат госсобрания Башкирии, член комитета по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам Айрат Каримов слагает с себя депутатские полномочия.

«Айрат Каримов написал заявление о сложении полномочий. Такое право у него есть. Решение продиктовано семейными обстоятельствами. Депутат был избран в Государственное Собрание по Промышленному одномандатному избирательному округу № 20, представляет интересы жителей Салавата», — приводит пресс-служба слова председателя парламента Константина Толкачева.

Отмечается, что в сентябре в Башкирии пройдут дополнительные выборы в госсобрание региона, во время которых жители Салавата примут решение, кому передать вакантный мандат.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, то советником главы Башкирии по здравоохранению назначен Виль Тимербулатов.