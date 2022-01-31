Москва, 31 января, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту ранения мирного жителя Донецкой Народной Республики (ДНР) при обстреле украинскими силовиками территории ДНР возбудили следователи в России. Об этом 31 января сообщает пресс-служба СК РФ.

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Уточняется, что, по информации следователей, 29 января военнослужащие Вооруженных сил Украины обстреляли из стрелкового оружия жилой дом в поселке Александровка, находящегося под контролем ДНР, «в результате чего получил ранение 56-летний мирный житель».

Также указывается, что в ходе обстрела украинские силовики намеренно пытались либо убить, либо навредить здоровью неограниченному числу гражданских лиц, которые проживают в юго-восточной части Украины и не участвуют в конфликте.

«По указанному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением)», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января стало известно, что за сутки ВСУ три раза нарушили перемирие в Донбассе, в результате чего ранения получил один местный житель.