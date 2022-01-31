31 января 2022 | Время чтения 4 мин

По случаю заявления главы управления Народной милиции ЛНР Яна Лещенко о постановочных сюжетах, призванных обвинить Донбасс и Россию в якобы агрессии в отношении Украины, в соцсетях не исключают вероятность повторения сценария 08.08.2008.

Светлана Шаповалова, , 14:33 — REGNUM Заявление о подготовке Украиной информационной кампании против России активно обсуждают в Сети. Люди не исключают, что Запад руками Украины развяжет в Донбассе силовой сценарий развития событий прямо во время Олимпиады в Пекине. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные суждения.

Шут гороховый Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«И снова почерк Запада — подлость во всевозможных её проявлениях», — замечает Борис.

«Голливуд с марионеткой-актёром, занятые съемкой эксплуатационного кино», — иронизирует В.

«Если правит там актёр, то и вся их деятельность по определённому сценарию», — поддерживает Игорь.

«Режиссер-постановщик Зеленский уже прибыл на съемочную площадку? Вот только главную роль не спешит на себя примерить. Ему сценарий нужно очень точно отыграть! А то спонсор больше денег не даст», — поддерживает «Егоза».

"Это не Украина готовит, а США, НАТО и ЕС на территории Украины готовят «большую премьеру». А Украину в случае чего сделают «стрелочником». Так хотят они нападения от России, аж день и ночь об этом кричат. А Россия всё не нападает и не нападает, тогда нужна провокация. Вот и готовят. Но забыли, наверно, что сказал В.В.Путин, примерно так: «Россия выбьет зубы всем, кто попытается от неё откусить», — отмечает «Доцент».

ВСУ на Донбассе U.S. Army Europe Images

"Заштатникам нужна война любой ценой. Зеля понимает, что сел на сковородку, но слезть уже не дают. Готовится «блюдо», — рассуждает Иван.

«Олимпийские игры еще с московской Олимпиады 1980 г. чрезвычайно «токсичны». А Олимпийские игры в Китае сверхтоксичны. Огромная вероятность повторения сценария 08.08 2008. На этот раз подготовка очень тщательная, всё будет очень серьезно. Только прямая угроза масштабного применения ядерного оружия, пожалуй, может эту операцию Запада остановить», — замечает V.

«Ответим видеороликами на «видеоролики». Взять интервью у простых обывателей Украины об их отношении к двум последним президентам Украины. О 2% налоге на войну, на цены платёжек за газ, электричество. Можно у малого бизнеса. У контрактников ВСУ — там тоже проблемы с деньгами. Интересно, а западные СМИ будут реальные, живые видеоролики показывать? Не думаю. Покажут только призывы фашиствующих организаций», — считает Кеша.

«Удивительно, но чем чудовищнее ложь, тем легче люди в неё верят», — поделилась наблюдением Светлана.

«Если Россия не нападает, то надо снять фильм, в котором она это сделает. Уже все об этом знают, а сообщение разведки ЛДНР — лишнее объективное подтверждение. С США всё понятно, у ихнего президента раздутый до неприличия госдолг — это актив, видимо, потому, что денежный станок исправно продолжает работать, то есть уверены и просчитали, что плюс от новых санкций перекроет издержки…

Интересно, а «гейропейцы», что так ратуют за новые санкции, тоже уверены, что у них всё в порядке будет? Чем дольше разыгрывается этот спектакль с нападением России, тем больше появляется ощущение, что всё-таки он разыгрывается не для нас, а для «гейроппы»…

Видимо, Штатам понравилось, как они «хранцузов» поимели сначала с «Мистралями», потом с подлодками (наверно, ещё кучу примеров можно найти, как и кого они в «гейроппе» поимели), и решили они всю «гейроппу» нахлобучить по-крупному (как в каком-то пошлом анекдоте про медленно с горы и всё стадо).

В общем-то, на «гейроппу» мне всё равно, главное, чтобы мы в этом моменте у моря свои интересы не упустили», — рассуждает «Следак».

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского совета Шарль Мишель во время пресс-конференции по итогам 22-го Саммита Украина – ЕС President.gov.ua

»Чтобы нацисты ни творили, а ультиматум исполнять придётся», — считает Сергей Московский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что Киев готовит постановочные сюжеты, в которых рассказывается о начале боевых действий со стороны самопровозглашенных республик Донбасса при участии российских военных, заявил начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.

По его словам, на первом этапе будут выпущены постановочные сюжеты о начале военных действий против Украины со стороны ДНР, ЛНР и России, на втором — будет показано отражение агрессии Киевом и его наступление в Донбассе. На третьем из них «планируется выпуск в телеэфир постановочных видеосюжетов, в которых специально подготовленные граждане от лица мирных жителей будут рассказывать об «ужасах войны» и просить «освободить их от российского гнета».

Кроме того, отмечается, что в данный момент в 24-й механизированной бригаде ВСУ уже находятся представители украинских телеканалов ICTV, «Украина» и «1+1».

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