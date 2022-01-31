Астана, 31 января, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил новым главой (акимом) Алма-Аты Ерболата Досаева. Распоряжение об этом было опубликовано 31 января на сайте президента республики.

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Бакытжан Сагинтаев, который до этого руководил бывший столицей Казахстана, был снят с должности «в связи с переходом на другую работу». О его новом месте работы не сообщается. На посту главы Алма-Аты Сагинтаев был с июня 2019 года.

Предварительно Досаева также освободили от должности председателя Национального банка Казахстана, которую он занимал с февраля 2019 года. Ранее он был министром экономики и главой минздрава. Также Досаев был управляющим Европейского банка реконструкции и развития в Казахстане.

Напомним, в ходе беспорядков в Казахстане, которые прошли в январе, больше всего пострадала Алма-Ата. Участники погромов смогли там захватить резиденцию президента республики и администрацию (акимат) города.