Джакарта, 31 января, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Правительство Индонезии сократило карантин по коронавирусу для всех зарубежных путешественников с 7 до 5 дней, сообщает CNN Indonesia.

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Карантин

По данным властей, индонезийские граждане и иностранцы, въезжающие в страну, должны по-прежнему показать сертификат с полной вакцинацией от коронавируса. Граждане, сделавшие первую инъекцию вакцины от коронавируса должны находиться на карантине в течение семи дней.

Напомним, ранее целевая группа по борьбе с COVID-19 объявила о начале третьей волны эпидемии коронавируса в Индонезии.