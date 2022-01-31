Москва, 31 января, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Рабочая встреча с министром юстиции России Константином Чуйченко включена в график президента Владимира Путина 31 января. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам.

Government.ru Константин Чуйченко

Он отметил, что в этот день Путин работает в Кремле. Беседа с Чуйченко — публичное мероприятие из числа запланированных.

«Министр расскажет об основных темах, которые на повестке дня столь важного министерства», — рассказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин поручил Минюсту и Генпрокуратуре представить предложения по борьбе с пытками в местах лишения свободы. Срок исполнения этого поручения — 1 июня.

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