Каменск-Шахтинский, Ростовская область, , 13:34 — REGNUM В Ростовской области после гибели семи работников химзавода «Каменский» возбуждено уголовное дело, ведётся следствие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уголовное дело Ru.torange.biz

По факту аварии на предприятии возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ). Следствие ведут сотрудники Следственного комитета России.

ИА REGNUM сообщало, что Министерство промышленности и торговли России считает, что авария на комбинате «Каменский» случилась по вине руководства цеха и ответственных за контроль производства. В результате взрыва вечером 29 июля 2021 года две женщины и пятеро мужчин получили сильнейшие ожоги. Их спасти не удалось.

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