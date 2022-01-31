Каменск-Шахтинский, Ростовская область, 31 января 2022, 13:34 — REGNUM В Ростовской области после гибели семи работников химзавода «Каменский» возбуждено уголовное дело, ведётся следствие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По факту аварии на предприятии возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ). Следствие ведут сотрудники Следственного комитета России.
ИА REGNUM сообщало, что Министерство промышленности и торговли России считает, что авария на комбинате «Каменский» случилась по вине руководства цеха и ответственных за контроль производства. В результате взрыва вечером 29 июля 2021 года две женщины и пятеро мужчин получили сильнейшие ожоги. Их спасти не удалось.
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