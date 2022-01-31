Каменск-Шахтинский, Ростовская область, 31 января, 2022, 13:34 — ИА Регнум. В Ростовской области после гибели семи работников химзавода «Каменский» возбуждено уголовное дело, ведётся следствие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ru.torange.biz Уголовное дело

По факту аварии на предприятии возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ). Следствие ведут сотрудники Следственного комитета России.

ИА REGNUM сообщало, что Министерство промышленности и торговли России считает, что авария на комбинате «Каменский» случилась по вине руководства цеха и ответственных за контроль производства. В результате взрыва вечером 29 июля 2021 года две женщины и пятеро мужчин получили сильнейшие ожоги. Их спасти не удалось.