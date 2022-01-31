Ташкент, 31 января, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в конце недели совершит рабочий визит в Китай по приглашению председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Об этом 31 января сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

«В ходе визита Шавкат Мирзиёев примет участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине», — сообщил также пресс-секретарь.

Как передавало ИА REGNUM, 31 января пресс-секретарь казахстанского лидера Берик Уали сообщил, что церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине пройдёт при участии президента КазахстанаКасым-Жомарта Токаева.