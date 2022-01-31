Душанбе, , 13:28 — REGNUM Коллегия по уголовным делам Верховного суда Таджикистана приговорила к 20 годам мужчину, обвиненного в изнасиловании несовершеннолетней племянницы. Об этом 31 января сообщает «Азия Плюс».

Жестокое обращение с детьми Pixabay.com

По версии следствия, житель города Гиссар 21 сентябре 2021 года изнасиловал свою несовершеннолетнюю племянницу, находясь в нетрезвом состоянии.

Отмечается, что девочка находилась на попечении насильника, так как ее родители находились на заработках в России и доверили ему свою дочь.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье «изнасилование потерпевшей, заведомо не достигшей четырнадцатилетнего возраста или близкого родственника» Уголовного кодекса Таджикистана.

Коллегия по уголовным делам Верховного суда Таджикистана признала мужчину виновным.