Кито, , 13:36 — REGNUM Президент Эквадора Гильермо Лассо отправился 31 января в Китай, где пробудет с официальным визитом до 6 февраля. Об этом сообщает информационное агентство Prensa Latina.

Гильермо Лассо (сс) Samurai Juan

Представители Эквадора планируют встретиться с председателем КНР Си Цзинпином. Лассо заинтересован в поиске экономических соглашений с Китаем для налаживания экспорта агропромышленной продукции Эквадора. Кроме того, он надеется на изменение и облегчение графика платежей по долгу в размере 4,6 миллиарда долларов США.

В делегацию войдут также министр иностранных дел Хуан Карлос Ольгин, министр экономики и финансов Симон Куэва, министр производства и внешней торговли Хулио Хосе Прадо, министр здравоохранения Химена Гарсон, а также ряд других официальных лиц.

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