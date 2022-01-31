Санкт-Петербург, , 13:28 — REGNUM В ходе очередных снегопадов на минувшей неделе в Санкт-Петербурге выпало 25 сантиметров осадков. Об том 31 января сообщили в пресс-службе Смольного.

Уборка снега Дарья Драй © ИА REGNUM

Циклоны «Мари» и «Надя» принесли в Петербург новые снегопады. В связи с этим работники дорожных служб усилили свою работу. Дорожные предприятия очистили улицы города от 272 тыс. кубометров снега, что составляет около 13,6 тыс. самосвалов. Этот объём осадков отправился на снегоплавильные пункты Петербурга, которых в городе насчитывается 11.

На прошлой неделе в Петербурге начали использовать специально созданные пункты временного складирования для оперативной уборки проезжей части от снежных валов и сугробов. На сегодняшний в Петербурге насчитывается семь таких пунктов.

Сегодня, 31 января, на уборку города отправились 1026 единиц техники и 1265 дворников. В парках и скверах Петербурга очищают территории 228 машин и 770 садовников.

Отметим, ведущий специалист в «Центра Фобос» Михаил Леус ранее сообщил, что метеорологи установили высоту выпавшего за зиму снега на отметке в 38 сантиметров. При этом, по данным Смольного на 10 января, в городе выпало около 120 сантиметров снега.

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