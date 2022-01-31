Каир, , 13:36 — REGNUM Министерство здравоохранения и народонаселения Египта назвало количество жертв масштабного пожара в Каире, который произошёл в ночь с 30 на 31 января. Об этом сообщает официальная газета Al-Dostor со ссылкой на источник.

Пожар skeeze

По данным журналистов, пожар вспыхнул в трехэтажном жилом доме Аль-Хусейн в центре Каира.

Журналисты цитируют заявление Хоссама Абдель Гаффара, официального представителя министерства здравоохранения, который заявил, что в результате пожара пострадали 11 человек. С его слов, в район ЧП были отправлены 10 машин скорой помощи.

По его словам, все пострадавшие доставлены в больницу при Университете Хусейна.

В ведомстве подчеркнули, что все получившие травмы и ожоги, получают необходимое лечение и медицинскую помощь до тех пор, пока их состояние здоровья не улучшится.