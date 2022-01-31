Душанбе, 31 января, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Производство мяса в Таджикистане увеличилось на 9% и составило 327,7 тысяч тонн, в том числе в стране было произведено более 44 тысяч тонн птичьего мяса. Об этом сообщила журналистам замминистра сельского хозяйства Таджикистана Нигина Анвари.

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Она также сообщила, что в республике в прошлом году выращено 1,49 миллионов тонн картофеля.

При этом чиновник отметила, что «мы не можем обеспечить удобрениями свое сельское хозяйство».

«Наша потребность 550 тысяч тонн в год. Мы в 2021 году импортировали более 200 тысяч тонн на сумму 42 миллиона долларов. Если заработает «Таджик Азот», то мы можем обеспечить себя азотом. Но фосфор и калий мы не можем производить», — сказала замминистра, слова которой цитирует «Азия Плюс».