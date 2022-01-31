Сеул, 31 января 2022, 13:22 — REGNUM В Южной Корее разработают новую программу подготовки для противодействия опасностям, связанным с космическим мусором. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Объединенного комитета начальников штабов.

Космический мусор на орбите Земли
Космический мусор на орбите Земли
Artstation.com

Согласно опубликованным данным, данная система будет разработана в рамках усилий по укреплению потенциала в сфере космической безопасности.

Известно, что военные объявили о соответствующем решении после призывов разработать комплекс мер по снижению ущерба, который может быть нанесен в случае падения на Землю космических отходов, таких как обломки спутников.

Ожидается, что в программе подготовки, если она будет начата, примут участие военнослужащие, а также должностные лица соответствующих правительственных организаций.

В январе текущего года Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи открыл новое подразделение, занимающееся разработкой стратегий космических операций, основанных на межведомственном сотрудничестве.