Сеул, 31 января, 2022, 13:22 — ИА Регнум. В Южной Корее разработают новую программу подготовки для противодействия опасностям, связанным с космическим мусором. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Объединенного комитета начальников штабов.

Artstation.com Космический мусор на орбите Земли

Согласно опубликованным данным, данная система будет разработана в рамках усилий по укреплению потенциала в сфере космической безопасности.

Известно, что военные объявили о соответствующем решении после призывов разработать комплекс мер по снижению ущерба, который может быть нанесен в случае падения на Землю космических отходов, таких как обломки спутников.

Ожидается, что в программе подготовки, если она будет начата, примут участие военнослужащие, а также должностные лица соответствующих правительственных организаций.

В январе текущего года Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи открыл новое подразделение, занимающееся разработкой стратегий космических операций, основанных на межведомственном сотрудничестве.