Москва, , 13:22 — REGNUM Глава Российского государства Владимир Путин проведёт международный телефонный разговор вечером 31 января. Об этом сегодня заявил секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он уточнил, что международный телефонный разговор состоится где-то ближе к 21:00 по по московскому времени. Об основных темах, которые будут фигурировать, СМИ проинформируют.

О том будет ли этот телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Песков отвечать отказался. «Не будем забегать вперёд», — сказал Песков.

ИА REGNUM ранее сообщало, что телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным намерен провести в ближайшие дни премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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