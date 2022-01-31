Песков: международный телефонный разговор Путин проведёт 31 января
Москва, 31 января, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Глава Российского государства Владимир Путин проведёт международный телефонный разговор вечером 31 января. Об этом сегодня заявил секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
Он уточнил, что международный телефонный разговор состоится где-то ближе к 21:00 по по московскому времени. Об основных темах, которые будут фигурировать, СМИ проинформируют.
О том будет ли этот телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Песков отвечать отказался. «Не будем забегать вперёд», — сказал Песков.
ИА REGNUM ранее сообщало, что телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным намерен провести в ближайшие дни премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
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