Москва, 31 января, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Глава Российского государства Владимир Путин проведёт международный телефонный разговор вечером 31 января. Об этом сегодня заявил секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Он уточнил, что международный телефонный разговор состоится где-то ближе к 21:00 по по московскому времени. Об основных темах, которые будут фигурировать, СМИ проинформируют.

О том будет ли этот телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Песков отвечать отказался. «Не будем забегать вперёд», — сказал Песков.

ИА REGNUM ранее сообщало, что телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным намерен провести в ближайшие дни премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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