Кабул, , 13:21 — REGNUM Абдул Баки Хаккани, глава министерства высшего образования правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), объявил, что государственные университеты в регионах с теплым климатом откроются 2 февраля. Университеты в регионах с холодным климатом будут вновь открыты 26 февраля.

Студенты на лекции Lg.strichka.com

По сообщению информационного агентства «Шафакна», он сказал, что с открытием университетов для завершения семестра в течение трёх недель преподавание будет вестись по обновленной программе.

По словам Хаккани, семестровые экзамены в регионах с теплым климатом начнутся 26 февраля и продлятся до конца месяца. Новый семестр начнётся 21 марта.

Экзамены в регионах с холодным климатом начнутся 21 марта, а новый семестр — 16 апреля.

Согласно заявлению, к сдаче экзаменов будут допущены и новые студенты. В своем заявлении Хаккани подчеркнул необходимость содействия университетам. Но в заявлении ничего не было сказано о студентках.

Государственные и частные университеты были закрыты талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после взятия Кабула, якобы в целях борьбы с распространением коронавируса. 15 сентября 2021 года возобновили деятельность частные университеты, но государственных университеты оставались закрытыми.