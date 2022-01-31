Душанбе, 31 января, 2022, 13:21 — ИА Регнум. В 2021 году Таджикистан экспортировал 208 тысяч тонн сельхозпродукции на сумму 36 миллионов долларов. Об этом сообщил журналистам министр сельского хозяйства Таджикистана Эсаъди Каримзода.

Publicdomainpictures.net Фрукты и овощи

«Это на 79 тысяч тонн больше, чем в 2020 году», — отметил министр, слова которого цитирует «Азия Плюс».

Основными экспортными сельхозтоварами стали лук, сухофрукты, виноград, свежие фрукты и овощи.

«Произведенные в Таджикистане овощи и фрукты поступили на рынки России, Казахстана, Китая и стран Евросоюза», — сказал министр сельского хозяйства.